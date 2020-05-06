Капризов: считаю, что готов к НХЛ. Хоккей везде один, главное — играть в свою игру

Нападающий Кирилл Капризов выразил уверенность, что готов к игре в Национальной хоккейной лиге.



«Я считаю, что готов. Понимаю, что будет что-то новое, непривычное. Но я более-менее спокоен. Всё равно хоккей везде один, главное — играть в свою игру. Понимаю, куда я еду.



Переезжать буду точно без родителей, оставлю их дома. Пока буду ехать один.



Как я бросаю — интуитивно или осмысленно? Больше смотрю по вратарю, конечно. Сорокину, например, я знаю, куда бросать, из-за чего он бесится.



Какого игрока взял бы к себе в звено? Кросби поставил бы в центр, а с краю — кого-то праворукого. Панарина, допустим. Либо вместо Кросби — Макдэвида. Не знаю», — рассказал Капризов в эфире передачи Николая Хабибулина в YouTube.

Хартли: Капризов — это не Овечкин и не Ковальчук. Он просто правильно играет в хоккей