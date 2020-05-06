Каспарайтис: рад, что Морозов достиг таких успехов. Главное, чтобы нас не забывал

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился своим мнением о президенте Континентальной хоккейной лиги Алексее Морозове.
«Лёшу видел недавно, на дне рождения Владимира Юрзинова. Рад, что он достиг таких успехов, он как мой воспитанник. Когда он приехал в Питтсбург, мы жили рядом, общались, я ему помогал. У него была сумасшедшая карьера, играл в сборной, а сейчас он на такой высокой должности, рад за него. Он поможет хоккею, тем более молодёжному. Самое главное, чтобы он нас не забывал и приглашал в гости.
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Одно время в «Питтсбурге» было много наших ребят: Скудра, Галанов, Ковалёв, Морозов, Игнатьев, Титов. У нас в команде было человек 15 европейцев, перед игрой всё время слушали «Бони М». В раздевалке чехи говорили на чешском, все русскоязычные — на русском, американцы сидели молчали, не понимали, как они в своей стране не могут говорить на своём родном языке», — сказал Каспарайтис в беседе с Павлом Панышевым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».
- 6 мая 2020
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