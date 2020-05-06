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Драйзайтль: мне всегда нравился Дацюк. Когда он владел шайбой, происходила магия

Драйзайтль: мне всегда нравился Дацюк. Когда он владел шайбой, происходила магия
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль сообщил, что всегда следил за игрой российского форварда Павла Дацюка.

«По какой-то причине я всегда ориентировался на Дацюка. Мне нравится, как он играет, его хоккейное мышление, как он действует во всех трёх зонах и во всех ситуациях. Когда он владел шайбой в зоне атаки или средней зоне, происходила магия. Он мне всегда нравился, и мне хотелось у него учиться», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Драйзайтль победил в недавнем опросе The Athletic, где определяли самого ценного хоккеиста регулярного чемпионата. Драйзайтль заработал 39% голосов. Второе место получил форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (31,7%), замкнул тройку российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (17%).

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