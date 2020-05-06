Каспарайтис — о приезде в Россию: может, попробую нелегально проехать через Беларусь

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис рассказал, что позже планирует приехать в Россию.
«Или когда откроют границы, или через Беларусь попробую нелегально проехать. Из Литвы в Беларусь, а оттуда у меня есть знакомые, которые могут перевезти в Россию.
Слежу за «Динамо», но больше за СКА, иногда за «Ак Барсом». Приятно было вернуться в «Петровский парк», вспомнить молодость, как я там ходил. КХЛ меня всё время интересовала, но трудно смотреть матчи из-за разницы во времени.
Дети в основном говорят по-английски, с женой по-шведски. Няня с Украины, она с маленьким на русском говорит. Матом дети по-русски ругаются легко. В школе в Майами много русских, наверное, учатся у них», — сказал Каспарайтис в беседе с Павлом Панышевым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».
Посмотреть видео также можно на «Чемпионате».
- 6 мая 2020
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