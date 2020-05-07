Каспарайтис: «Ак Барс» был денежным мешком во время локаута в НХЛ, но ничего не выиграл

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис рассказал, за какие спортивные клубы болеет.



«Болею за свои команды – «Питтсбург», «Айлендерс», «Рейнджерс». Стал сейчас болеть за «Флориду», потому что дети увлеклись хоккеем, водил их на игры, они поняли, что «Пантерз» — их команда. А так я болею только за одну команду — «Манчестер Сити» — и ещё за сборную Литвы по баскетболу.



«Манчестер Сити» — денежный мешок? При чём здесь деньги и команда? Команду всё равно надо построить. Мы играли в Казани во время локаута, тоже была команда денежный мешок, и мы ничего не выиграли. Легко считать чужие деньги, а что, «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» не денежные мешки? Они потратили больше денег, чем «Манчестер Сити». Люди не хотят пускать новые команды в свою четвёрку, пытаются задавить мой клуб, сейчас из Лиги чемпионов хотят выгнать. Все привыкли, что есть «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси». «Челси» вообще поднялся за счёт Абрамовича, а так о нём никто и не знал раньше.



Начал следить за АПЛ лет 12 назад, когда закончил с хоккеем. Хотел найти свою команду, мне нравился Давид Сильва, он как раз попал в «Манчестер Сити». Понемногу начал следить за командой и влюбился в неё, заразился этой командой. Иногда думаю, зачем я так переживаю, иногда даже выключаю телевизор, когда они плохо играют.



«Ливерпуль» заслужил чемпионство? Надо закончить сезон! «Сити» обыграл «Реал», мы думали, что можем победить в Лиге чемпионов. Всё замёрзло сейчас.



Бейсболка у меня «Нью-Йорк Никс», мой любимый клуб, за который я болел. Они уже лет 20 плохо играют, хочу показать людям, что болею не только за чемпионов, но и за команды, которые в попе.



«Тампа» — топ-команда. Когда «Пантерз» пару лет играли здорово, трибуны были полными. Майами – не самый хоккейный город, тем более у нас тут по-английски вообще никто не говорит, здесь много латинос, все по-испански говорят, им хоккей вообще неинтересен», — рассказал Каспарайтис в беседе с Павлом Панышевым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».