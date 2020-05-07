Каспарайтис — о Панарине: играть в «Рейнджерс» прикольно, не сравнить с «Флоридой»

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о жизни в Майами.



«Обычно с августа по октябрь ждём, что может прийти ураган. Неприятно, но в любом месте есть свои недостатки, даже в Москве летом много людей умирают от жары. В Майами просто жить, не дёшево, но дешевле, чем в Нью-Йорке. Из Нью-Йорка все убегают, там цены сумасшедшие. Некоторым не нравится Майами, потому что думают, что тут ничего не хочется делать, только отдыхать. Но к жаре привыкаешь. Мне нравится, когда бежишь, начинаешь потеть, жарко как в бане, потом чувствуешь себя обалденно. Иногда километров 15 пробегу, окунусь в океане и дальше бегу. Всё равно весь мокрый, даже кроссовки, так что можно прямо в одежде в воду лезть.



Панарину нравится в Нью-Йорке? Конечно, играть в «Рейнджерс» прикольно, не сравнить с «Флоридой». Я бы с удовольствием играл там и жил здесь. Любой человек выбирает свою команду, во Флориде дешевле жить, больше денег сэкономишь, а в Нью-Йорке интереснее. Хотя это не так, в Майами тоже много тусовок, куча знаменитостей приезжает.



Я когда приезжаю в Нью-Йорк, думаю: какой здесь мусор, как тут всё воняет. Не представляю, как люди тащатся от жизни там. Куда-то все бегут, все потрёпанные, усталые. У нас всё то же самое, что в Нью-Йорке, но у нас ещё пляж, море, красивые женщины – русские, бразильянки, колумбийки На пляже смотреть по сторонам нельзя, надо шоры надевать, как у лошади», — сказал Каспарайтис в беседе с Павлом Панышевым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».