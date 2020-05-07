Каспарайтис — о Панарине: играть в «Рейнджерс» прикольно, не сравнить с «Флоридой»

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о жизни в Майами.
«Обычно с августа по октябрь ждём, что может прийти ураган. Неприятно, но в любом месте есть свои недостатки, даже в Москве летом много людей умирают от жары. В Майами просто жить, не дёшево, но дешевле, чем в Нью-Йорке. Из Нью-Йорка все убегают, там цены сумасшедшие. Некоторым не нравится Майами, потому что думают, что тут ничего не хочется делать, только отдыхать. Но к жаре привыкаешь. Мне нравится, когда бежишь, начинаешь потеть, жарко как в бане, потом чувствуешь себя обалденно. Иногда километров 15 пробегу, окунусь в океане и дальше бегу. Всё равно весь мокрый, даже кроссовки, так что можно прямо в одежде в воду лезть.
Панарину нравится в Нью-Йорке? Конечно, играть в «Рейнджерс» прикольно, не сравнить с «Флоридой». Я бы с удовольствием играл там и жил здесь. Любой человек выбирает свою команду, во Флориде дешевле жить, больше денег сэкономишь, а в Нью-Йорке интереснее. Хотя это не так, в Майами тоже много тусовок, куча знаменитостей приезжает.
Я когда приезжаю в Нью-Йорк, думаю: какой здесь мусор, как тут всё воняет. Не представляю, как люди тащатся от жизни там. Куда-то все бегут, все потрёпанные, усталые. У нас всё то же самое, что в Нью-Йорке, но у нас ещё пляж, море, красивые женщины – русские, бразильянки, колумбийки На пляже смотреть по сторонам нельзя, надо шоры надевать, как у лошади», — сказал Каспарайтис в беседе с Павлом Панышевым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».
- 7 мая 2020
-
00:21
- 6 мая 2020
-
23:44
-
23:00
-
22:39
-
22:05
-
21:45
-
21:32
-
21:15
-
21:07
-
20:41
-
20:31
-
20:14
-
19:56
-
19:30
-
19:23
-
19:18
-
18:35
-
18:11
-
18:00
-
17:54
-
17:31
-
17:25
-
17:14
-
16:42
-
16:30
-
16:05
-
15:33
-
15:25
-
15:20
-
15:15
-
15:09
-
15:00
-
14:41
-
14:39
-
14:36