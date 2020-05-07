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НХЛ сделала заявление по ситуации с комментариями форварда «Вашингтона» Брендана Лайпсика

НХЛ сделала заявление по ситуации с комментариями
НХЛ сделала заявление по ситуации с комментариями форварда «Вашингтона» Брендана Лайпсика
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная на официальном сайте сделала заявление по ситуации с комментариями форварда «Вашингтон Кэпиталз» Брендана Лайпсика.

Ранее в интернет попали скриншоты, на которых запечатлены высказывания форварда «столичной» команды в частном чате. В переписке Лайпсик позволил себе критически отозваться о внешности различных женщин. Помимо этого, Брендан пренебрежительно отнёсся к своим одноклубникам, Гарнету Хэтэуэю и Нику Дауду, назвав их «неудачниками». Он также высказался и о Джейке Виртанене и его партнёрах по «Ванкувер Кэнакс»: «Без сомнения, это худшая команда в мире». В групповом чате также принял участие и игрок «Флориды Пантерз» Джек Родевальд.

«Национальная хоккейная лига решительно осуждает женоненавистнические и предосудительные высказывания игроков Брендана Лейпсика и Джека Родевальда в частном групповом чате, который оказался в социальных сетях. В нашей лиге нет места подобным заявлениям, отношениям и поведению. Мы обсудим это непростительное поведение с клубами и игроками, угодившими в эту ситуацию», — сказано в заявлении лиги.

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