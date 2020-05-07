Лайпсик: полностью осознаю, насколько оскорбительны были мои слова. Я искренне сожалею

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Брендан Лайпсик опубликовал в «Твиттере» официальное заявление относительно ситуации со своими высказываниями в личном чате.
Ранее в интернет попали скриншоты, на которых запечатлены высказывания форварда «столичной» команды в частном чате. В переписке Лайпсик позволил себе критически отозваться о внешности различных женщин. Помимо этого, Брендан пренебрежительно отнёсся к одноклубникам Гарнету Хэтэуэю и Нику Дауду, назвав их «неудачниками». Он также высказался и о Джейке Виртанене и его партнёрах по «Ванкувер Кэнакс»: «Без сомнения, это худшая команда в мире». В групповом чате также принял участие и игрок «Флориды Пантерз» Джек Родевальд.
«Вчера был взломан аккаунт моего друга в «Инстаграме», в результате чего некий человек распространил содержание частных бесед, участником которых в том числе был я. Полностью осознаю, насколько неуместны и оскорбительны эти комментарии, и искренне извиняюсь перед всеми за мои действия. Твёрдо намерен извлечь из этого урок и стать лучшим человеком, потратив время на то, чтобы определить, как двигаться дальше ответственным и осмысленным образом. Я искренне сожалею», —написал Лайпсик.
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