Артемий Панарин вошёл в топ-10 спортивных лиц Нью-Йорка по версии New York Post

Издание The New York Post представило рейтинг главных спортивных лиц Нью-Йорка. Первые три места заняли бейсболисты — Аарон Джадж, Пит Алонсо и Джейкоб Дегром.

Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял девятую строку. Он стал единственным хоккеистом в рейтинге. На седьмой позиции расположился форвард клуба НБА «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, пропустивший сезон-2019/2020 из-за травмы.



Панарин летом 2019 года подписал с «Рейнджерс» контракт на семь лет со среднегодовой зарплатой $ 11,6 млн. До этого он выступал в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на счету россиянина 95 (32+63) очков в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров лиги.