Буре и Могильный вошли в топ-16 правых нападающих НХЛ за эру расширения

На официальном сайте Национальной хоккейной лиги опубликован топ-16 лучших правых форвардов лиги с 1967 года (период эры расширения).
По результатам голосования авторов официального сайта НХЛ лучшим форвардом со старта эпохи расширения лиги в 1967 году был признан чех Яромир Ягр. На второй позиции расположился Майк Босси, топ-3 замкнул Ги Лефлер.
11-е место в рейтинге занял россиянин Павел Буре. На его счету 779 очков в 702 играх. Два сезона кряду он забивал 60 голов. Форвард — двукратный обладатель «Морис Ришар Трофи».
16-е место в рейтинге занял Александр Могильный, выигравший с «Нью-Джерси Дэвилз» Кубок Стэнли в 2000 году. В сезоне-1992/1993 он забил 76 голов в 77 матчах. В общей сложности за карьеру в лиге на счету нападающего 1032 очка в 990 играх.
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