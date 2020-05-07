Морозов: на Кубок Гагарина претендовали восемь команд, КХЛ соблюла спортивный принцип

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал решение лиги не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина в минувшем сезоне.
«Уверен, что в сложившейся ситуации лига приняла взвешенное и единственно верное решение, отвечающее спортивному принципу. Впервые чемпионат КХЛ пришлось сначала прервать, а затем и завершить. Это было тяжёлое, но вынужденное решение, продиктованное необходимостью сохранения здоровья людей.
Несмотря на досрочное завершение чемпионата, мы должны были подвести его итоги. Все восемь команд, прошедшие во второй раунд плей-офф, находились в равных условиях и в равной степени претендовали на Кубок Гагарина. Именно поэтому, соблюдая спортивный принцип, мы решили присвоить всем указанным командам единое место один-восемь, расположив их в итоговой таблице в алфавитном порядке", — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.
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