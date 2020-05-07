Сын Ларионова: если бы папа стал главным тренером, он бы поменял хоккей навсегда

Нападающий Игорь Ларионов поделился мнением о тренерских способностях своего отца, тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова.

«Я очень горд, что папа работал тренером молодёжной сборной России и команда завоевала серебро. Помню, как он давал интервью после матчей и тренировок. И я понимал, что отец себя видит как Жозе Моуринью или Юрген Клопп. Прям балдеет от этого. Ему нравится поговорить о сути хоккея, пошутить.



Я много раз говорил: не думаю, что есть лучше тренер в мире, чем мой отец. Он так видит хоккей — никто его не видит так. Если бы мой папа стал главным тренером, мне кажется, он хоккей поменял бы навсегда. Помните, как Пеп Гвардиола был тренером в футбольной «Барселоне». Ну, или раньше посмотрите — Йохан Круифф. Был легендарным футболистом, лучшим игроком в мире. Не был самым сильным и быстрым, но здорово соображал на поле и обладал прекрасной техникой.



А когда стал тренером, то полностью поменял футбольную тактику. Совершил революцию. Раньше били мяч вперёд и бежали за ним. А теперь начали играть в пас, контролировать мяч. Как «Русская пятёрка» играла в хоккей. Вот поэтому если бы мой отец стал главным тренером, то полностью навсегда бы поменял хоккей. Я в этом уверен», — цитирует Ларионова-младшего сайт «Матч ТВ».