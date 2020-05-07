«Металлург» заключил двухлетний контракт с экс-защитником «Салавата» Пашниным

Магнитогорский «Металлург» в официальном «твиттере» клуба объявил о заключении контракта с российским защитником Михаилом Пашниным. Соглашение рассчитано на два сезона.

В минувшем регулярном чемпионате Пашнин провёл 54 матча за «Салават Юлаев» и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «+9». В шести матчах плей-офф защитник сделал две результативные передачи. Игрок стал лучшим по силовым приёмам в регулярке (174 хита) и в первом раунде Кубка Гагарина (21).

На драфте НХЛ 2009 года был выбран командой «Нью-Йорк Рейнджерс» в седьмом раунде под общим 200-м номером. В сезоне-2010/2011 с «Красной Армией» выиграл Кубок Харламова, обыграв в финале магнитогорских «Стальных Лис». В межсезонье 2012 года перебрался в ярославский «Локомотив», сезоны-2017/2018 и 2018/2019 провёл в ЦСКА, с которым завоевал Кубок Гагарина.