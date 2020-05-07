Iltalehti: «Барыс» специально упомянул имя Селина, чтобы легче было найти другого тренера

Обозреватель финского издания Iltalehti Саша Хуттунен рассказал, как его журналисты попытались уточнить информацию об интересе хоккейного клуба «Барыс» к тренеру Ари-Пекке Селину. Новость, что Селин входит в число кандидатов, появилась на официальном сайте казахстанского клуба несколько дней назад.
«Две-три недели назад мне позвонили из «Барыса». Ничего не обсуждалось, и ничего не происходит. Я сказал, что у Селина ещё два года действующего контракта. Я очень удивлён той информации, которую опубликовал «Барыс». Между нами нет никаких переговоров, и я не понимаю, что «Барыс» хочет сделать», — сказал агент тренера Кристер Каукинен.
«Мы связались с пресс-секретарём «Барыса», который представился как Джон (вероятно, речь идёт о Евгении Акмалове. — Прим. «Чемпионата»). Сначала он сказал, что Селин находится в числе кандидатов на пост главного тренера. День спустя он поправился и сказал, что Селин уже не в списке и финскими тренерами «Барыс» не интересуется.
Почему «Барыс» дал такую новость только на основании того, что был один звонок агенту? Чёткий ответ трудно получить. КХЛ дезорганизована, в клубах много суеты. На «Барыс» в последнее время оказывалось большое давление, так как от них ушёл Андрей Скабелка. Возможно, рассказав о Селине как о «кандидатуре» на должность наставника, «Барыс» выиграл время и сделал так, чтобы легче было найти себе другого тренера», — отметил Хуттунен.
- 7 мая 2020
-
12:36
-
12:25
-
12:10
-
11:46
-
11:40
-
11:25
-
11:10
-
10:56
-
10:33
-
10:25
-
10:20
-
10:05
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:12
-
09:07
-
08:54
-
08:00
-
07:00
-
03:51
-
00:21
- 6 мая 2020
-
23:44
-
23:00
-
22:39
-
22:05
-
21:45
-
21:32
-
21:15
-
21:07
-
20:41
-
20:31
-
20:14
-
19:56
-
19:30