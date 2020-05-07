Iltalehti: «Барыс» специально упомянул имя Селина, чтобы легче было найти другого тренера

Обозреватель финского издания Iltalehti Саша Хуттунен рассказал, как его журналисты попытались уточнить информацию об интересе хоккейного клуба «Барыс» к тренеру Ари-Пекке Селину. Новость, что Селин входит в число кандидатов, появилась на официальном сайте казахстанского клуба несколько дней назад.

«Две-три недели назад мне позвонили из «Барыса». Ничего не обсуждалось, и ничего не происходит. Я сказал, что у Селина ещё два года действующего контракта. Я очень удивлён той информации, которую опубликовал «Барыс». Между нами нет никаких переговоров, и я не понимаю, что «Барыс» хочет сделать», — сказал агент тренера Кристер Каукинен.



«Мы связались с пресс-секретарём «Барыса», который представился как Джон (вероятно, речь идёт о Евгении Акмалове. — Прим. «Чемпионата»). Сначала он сказал, что Селин находится в числе кандидатов на пост главного тренера. День спустя он поправился и сказал, что Селин уже не в списке и финскими тренерами «Барыс» не интересуется.

Почему «Барыс» дал такую новость только на основании того, что был один звонок агенту? Чёткий ответ трудно получить. КХЛ дезорганизована, в клубах много суеты. На «Барыс» в последнее время оказывалось большое давление, так как от них ушёл Андрей Скабелка. Возможно, рассказав о Селине как о «кандидатуре» на должность наставника, «Барыс» выиграл время и сделал так, чтобы легче было найти себе другого тренера», — отметил Хуттунен.