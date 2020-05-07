СКА объявил о заключении контракта с защитником Виктором Антипиным

СКА в официальном «твиттере» объявил о заключении контракта с защитником Виктором Антипиным. Соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.
Ранее сообщалось, что Антипин не договорился по новому контракту с «Металлургом». По действующему контракту Антипин получал 125 млн рублей за сезон. Договориться с двукратным обладателем Кубка Гагарина об уступках родному клубу руководству «Магнитки» не удалось.
В прошедшем сезоне 27-летний защитник сыграл 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности "-4". В плей-офф Виктор провёл пять матчей, не сумев отметиться результативными действиями и заработав полезность "-7". В среднем за матч Виктор проводил на льду больше 20 минут.
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