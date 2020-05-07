Панин: доиграть чемпионат было невозможно, нужно перетерпеть это и двигаться к новым целям

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал решение КХЛ в связи с досрочным прекращением сезона-2019/2020 не определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина.
«Думаю, что доиграть этот чемпионат уже было невозможно. При нынешних обстоятельствах принятое лигой решение – логичное. Здоровье людей – на первом месте. Увы, но такие вещи случаются, это первый опыт для всего мира в целом и для КХЛ в частности. Нужно пережить, перетерпеть это и двигаться к новым целям.
Назначение Томи Лямся? Все знают этого финского специалиста, он давно работает в нашем клубе. Лямся был помощником ещё у Эркки Вестерлунда, потом два года работал с Николаем Цулыгиным. Занимался разборами матчей, тактикой, меньшинством, большинством. Много работал с иностранцами, выполнял свою работу добросовестно и хорошо. Теперь он главный тренер. Ему дали возможность проявить себя с новой стороны. Томи хочет всё доказать и себе, и остальным.
Я тренируюсь каждый день, поддерживаю форму в домашних условиях. Нашим тренером по физподготовке расписана программа на неделю вперёд. Причём как общая программа, так и индивидуальная для каждого игрока», — сказал Панин «Чемпионату».
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