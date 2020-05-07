Павел Куликов написал обращение к «Нефтехимику», в составе которого провёл девять сезонов

Нападающий «Автомобилиста» Павел Куликов написал обращение к представителям и болельщикам «Нефтехимика», в составе которого он провёл девять сезонов.
«Дорогие друзья, после девяти сезонов, проведённых в «Нефтехимике», я перехожу в екатеринбургский «Автомобилист». Пришло время перевернуть страницу и начать новую главу, сделать шаг вперёд.
Хочу выразить огромную благодарность руководству, тренерскому штабу, персоналу, партнёрам, работникам ледового дворца и базы, болельщикам и всем, кто так и иначе повлиял на моё развитие за всё время, проведённое в родном Нижнекамске. Здесь я вырос, эта команда дала мне путёвку в большой хоккей, здесь живут мои родные и близкие. Мне пока трудно представить, как я буду выходить на родной лёд через гостевую раздевалку — думаю, пробегут мурашки.
Спасибо, «Нефтехимик»! Я не прощаюсь, говорю «до встречи»! — приводит слова Куликова пресс-служба нижнекамского клуба.
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