Вайсфельд — о СКА: возможно, Антипин решил, что нужно начать с нуля в новом клубе

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал подписание контракта защитника Виктора Антипина со СКА.
«Антипин – очень качественный защитник. Если ему удастся выйти на свой уровень трёх-четырёхлетней давности, безусловно, это будет очень хорошим приобретением для СКА. Другой вопрос, что последние два сезона в «Магнитке» он особых подвигов не совершал. С моей точки зрения, играл значительно ниже своего уровня.
Весь вопрос заключается в том, удастся ли тренерам СКА вернуть Антипина на прежний уровень игры. Если удастся – СКА можно поздравить с таким приобретением. Насколько я знаю, условия, предложенные СКА, не сильно отличаются от магнитогорских. Возможно, Виктор решил, что нужно перезапустить карьеру и начать с нуля в новом клубе. Что касается условий, созданных в Питере для хоккеистов, с ними мало кто может конкурировать в нашей лиге», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».
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