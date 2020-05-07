Вайсфельд — о СКА: возможно, Антипин решил, что нужно начать с нуля в новом клубе

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал подписание контракта защитника Виктора Антипина со СКА.

«Антипин – очень качественный защитник. Если ему удастся выйти на свой уровень трёх-четырёхлетней давности, безусловно, это будет очень хорошим приобретением для СКА. Другой вопрос, что последние два сезона в «Магнитке» он особых подвигов не совершал. С моей точки зрения, играл значительно ниже своего уровня.

Весь вопрос заключается в том, удастся ли тренерам СКА вернуть Антипина на прежний уровень игры. Если удастся – СКА можно поздравить с таким приобретением. Насколько я знаю, условия, предложенные СКА, не сильно отличаются от магнитогорских. Возможно, Виктор решил, что нужно перезапустить карьеру и начать с нуля в новом клубе. Что касается условий, созданных в Питере для хоккеистов, с ними мало кто может конкурировать в нашей лиге», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».