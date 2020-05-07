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«Автомобилист» заключил двусторонний контракт на один сезон с защитником Щемеровым

«Автомобилист» заключил двусторонний контракт на один сезон с защитником Щемеровым
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» заключил контракта с защитником Александром Щемеровым, сообщается на официальном сайте КХЛ. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

Щемеров родился 2 июня 1997 года в Екатеринбурге, воспитанник “Спартаковца”. В 2012 году выиграл первенство России среди юношей 1997 года рождения. С 2013 года выступал за молодёжную команду “Авто”, всего в МХЛ сыграл 104 матча, набрав 35 (10+25) очков.

С 2015 года защитник начал играть за “Автомобилист”, а всего в КХЛ провёл 102 матча, набрав 8 (2+6) очков. В минувшем сезоне 22-летний защитник играл в Финляндии за «Пеликанс». В 55 матчах регулярного чемпионата Александр забросил три шайбы и сделал семь голевых передач при показателе полезности "-16" и 55 минутах штрафа.

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