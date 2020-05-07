Дэнфорт: с нетерпением жду возможности сыграть с Сёминым в «Витязе»

Нападающий Джастин Дэнфорт прокомментировал свой переход в подмосковный «Витязь».
«Сезон в составе «Лукко» получился неплохим, и я ждал предложений. На меня вышел «Витязь», мы всё обсудили, и я понял, что этот вариант подходит. С детства я был не крупным, но быстрым игроком. Многие уже тогда говорили: «Твой хоккей идеально подойдёт Европе, тебе там понравится». В итоге моей целью с 13 лет стало играть в хоккей именно там и построить отличную карьеру. И эта возможность появилась довольно быстро: после одного сезона на профессиональном уровне в Канаде я поехал в Финляндию.
Насколько интересно играть с таким хоккеистом, как Александр Сёмин? Я почти уверен, что Сёмин является примером для большой группы игроков. Во время своей карьеры в НХЛ он доминировал на льду, поэтому я с нетерпением жду возможности сыграть с ним вместе», — приводит слова Дэнфорта пресс-служба КХЛ.
В минувшем сезоне 27-летний Дэнфорт был признан лучшим игроком чемпионата Финляндии и набрал 60 (27+33) очков в 56 матчах за «Лукко» при показателе полезности "+26".
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