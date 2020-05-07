Медведев — о решении КХЛ: другие варианты девальвировали бы звание чемпиона

Член совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев прокомментировал решение КХЛ в связи с досрочным прекращением сезона-2019/2020 не определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина.
«Лига приняла такое решение. О Кубке Гагарина и говорить нечего, потому что он завоёвывается в финальном матче, которого не будет. Что касается чемпиона России, решение тоже логично, потому что по регламенту им у нас становится лучший российский клуб розыгрыша Кубка Гагарина. КХЛ действовала строго по регламенту. Какие-то другие варианты, когда какой-то клуб объявили бы чемпионом, девальвировали бы и саму победу, и звание в целом. Так что решение логично. Жалко, конечно, обидно и досадно, но ничего не поделаешь.
Дай бог, чтобы сезон начался вовремя. Конечно, хотелось бы, чтобы он начался со зрителями, но для этого все и каждый должны придерживаться ограничений, которые действуют сегодня. И если будут послабления, не выходить за рамки этих «льгот», — приводит слова Медведева ТАСС.
- 7 мая 2020
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