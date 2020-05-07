Кадейкин: учитывая переходы, «Салават» стал более злым, но менее мастеровитым

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал, в какой хоккей будет играть уфимский клуб после назначения Томи Лямся на пост главного тренера команды.
«Могу предположить, что мы будем играть в более структурированный, организованный и активный хоккей. Думаю, что в более высоком темпе игры будут проводить. Знаете, учитывая переходы игроков, наша команда стала более злая, но в какой-то степени менее мастеровитая с уходом Умарка и других ребят. Может быть, не будет столько мастерства, будем брать своё с помощью командных качеств», — приводит слова Кадейкина «Горобзор».
В минувшем сезоне 26-летний форвард набрал 29 (11+18) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В шести матчах плей-офф набрал 3 (0+3) очка. Игрок провёл в «Салавате» второй сезон.
Всего в КХЛ Кадейкин провёл 381 матч за «Атлант», СКА, «Локомотив», «Салават» и набрал 130 (51+79) очков. В составе СКА в 2015 году он завоевал Кубок Гагарина.
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