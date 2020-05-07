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Игорь Ларионов возглавит молодёжную сборную России по хоккею

Игорь Ларионов возглавит молодёжную сборную России по хоккею
Хоккей / Прочие 0

Как стало известно «Чемпионату», главным тренером молодёжной сборной России станет Игорь Ларионов. На этом посту прославленный хоккеист сменит Валерия Брагина.

Брагин возглавил молодёжную сборную России в 2010 году и на следующий год выиграл чемпионат мира в Баффало. В 2012 году молодёжка завоевала серебряные медали турнира, после чего Брагин покинул пост. Вернулся на эту должность специалист в июле 2014 года. С тех пор россияне выиграли три серебра (2015, 2016, 2020) и две бронзы (2017, 2019). В 2018 году российская команда оступилась в четвертьфинале.

На минувшем чемпионате мира Ларионов входил в тренерский штаб молодёжной сборной. Этот турнир стал первым для специалиста в его тренерской карьере. Ларионов уже проводит работу по кандидатам к следующему МЧМ.

Ожидается, что Брагин возглавит СКА и главную сборную России, заменив на этих постах Алексея Кудашова.

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