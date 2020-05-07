Игорь Ларионов возглавит молодёжную сборную России по хоккею

Как стало известно «Чемпионату», главным тренером молодёжной сборной России станет Игорь Ларионов. На этом посту прославленный хоккеист сменит Валерия Брагина.
Брагин возглавил молодёжную сборную России в 2010 году и на следующий год выиграл чемпионат мира в Баффало. В 2012 году молодёжка завоевала серебряные медали турнира, после чего Брагин покинул пост. Вернулся на эту должность специалист в июле 2014 года. С тех пор россияне выиграли три серебра (2015, 2016, 2020) и две бронзы (2017, 2019). В 2018 году российская команда оступилась в четвертьфинале.
На минувшем чемпионате мира Ларионов входил в тренерский штаб молодёжной сборной. Этот турнир стал первым для специалиста в его тренерской карьере. Ларионов уже проводит работу по кандидатам к следующему МЧМ.
Ожидается, что Брагин возглавит СКА и главную сборную России, заменив на этих постах Алексея Кудашова.
- 7 мая 2020
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