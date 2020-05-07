ИИХФ составила символическую сборную Словакии всех времён

Международная федерация хоккея представила символическую сборную Словакии всех времён. Команда состоит из одной пятёрки и вратаря. В списке учитываются участия на чемпионатах мира только в элитном дивизионе.
Голкипером сборной Словакии был выбран Владимир Дзурилла, который в составе сборной Чехословакии принял участие в семи чемпионатах мира, а также сыграл на трёх Олимпиадах. В 1998 году Дзурилла введён в Зал славы ИИХФ, с 2002 года — член Зала славы словацкого хоккея.
Пару защитников образовали Любомир Вишневски и Здено Хара. Всего в НХЛ Вишневски провёл 883 матча, где он выступал на протяжении 15 лет с 2000 года. За это время он набрал 495 (128+367) очков. В составе сборной Словакии Вишневски стал чемпионом мира в 2002 году. 43-летний Хара выступает за «Бостон Брюинз» с 2006 года. В 2011 году вместе с американским клубом он завоевал Кубок Стэнли.
Тройку нападающих составили Петер Штястны, Мирослав Шатан и Жигмунд Палффи. Штястны провёл в НХЛ 977 матчей и набрал 1239 (450+789) очков. Шатан — самый результативный игрок в истории сборной. В 110 матчах он набрал 86 (46+40) очков. Выступая за «Айлендерс», «Лос-Анджелес» и «Питтсбург» Палффи забил 329 шайб и отдал 384 результативные передачи в 684 матчах.
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