Фисенко: отношу себя к категории хоккеистов, которым в сборной делать нечего
Нападающий казанского «Ак Барса» Михаил Фисенко оценил шансы попасть в сборную России.
«Никаких надежд не испытываю. Отношу себя к категории хоккеистов, кому в сборной делать нечего. Если меня до 30 лет не вызывали, то и после 30 не буду ждать никаких вызовов. Тут явно начнут привлекать более молодых ребят», — приводят слова Фисенко «Известия».
В «Ак Барс» Фисенко перешёл в 2019 году. 29-летний Фисенко в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 принял участие в 40 матчах, записав на свой счёт 13 (7+6) баллов при показателе полезности "+4" и 16 минутах штрафного времени. Форвард проводил на льду около 14 минут за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина набрал 2 (0+2) очка.
Фисенко: с «Ак Барсом» больше шансов выиграть Кубок Гагарина, чем с «Авангардом»
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