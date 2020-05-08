Прохоров: у КХЛ было несколько вариантов, но все они вызывали много вопросов

Известный в прошлом хоккеист олимпийский чемпион и вице-президент Континентальной хоккейной лиги Виталий Прохоров прокомментировал решение лиги в связи с досрочным прекращением сезона-2019/2020 не определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина.
«Было много предложений, обсуждений и объяснений — как внутри совета директоров, так и в диалоге с клубами, чьи представители не входят в совет. И в итоге принято то решение, которое объявила КХЛ. Было несколько вариантов. Но все они вызывали много вопросов.
Определять чемпиона по рейтингам? Это как-то неправильно. Рассматривали вариант назначить победителя по итогам регулярного чемпионата — это тоже не лучший выбор. Определять чемпиона по итогам первого раунда плей-офф, использовав какие-то дополнительные показатели среди восьми клубов, прошедших дальше, тоже не имело смысла. В итоге, раз сложилась такая ситуация в стране и мире, было принято решение просто не определять лучшего», — приводят слова Прохорова «Известия».
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