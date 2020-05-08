Четыре самых ярких матча сборной России в истории чемпионатов мира 8 мая

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 8 мая.

2009 год. Россия — США — 3:2 (1/2 финала)

Шайба Константина Горовикова в концовке третьего периода вывела подопечных Вячеслава Быкова в финал победного турнира в Швейцарии.

2012 год. Россия — Германия — 2:0 (3-й тур группового турнира)

Главным героем встречи стал Николай Жердев, который отметился заброшенной шайбой и ассистировал Алексею Терещенко.

2016 год. Казахстан — Россия — 4:6 (2-й тур группового турнира)

Подопечные Олега Знарка реабилитировались за поражение в стартовом матче с командой Чехии (0:3). Сборной России трижды пришлось отыгрываться в счёте по ходу встречи. Также стоит отметить отличную игру защитника Антона Белова, записавшего себе в актив 4 (2+2) очка.

2017 год. Германия — Россия — 3:6 (3-й тур группового турнира)

Дубли Вадима Шипачёва и Никиты Кучерова помогли команде Олега Знарка продлить победную серию на турнире до трёх матчей.