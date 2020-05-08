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Четыре самых ярких матча сборной России в истории чемпионатов мира 8 мая

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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Четыре самых ярких матча сборной России в истории чемпионатов мира 8 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 8 мая.

2009 год. Россия — США — 3:2 (1/2 финала)

ЧМ-2009. 1/2 финала
08 мая 2009, пятница. 18:15 МСК
Россия
Окончен
3 : 2
США
0:1 Браун – 23:46' (5x5)   1:1 Ковальчук (Зиновьев) – 31:20' (5x5)   2:1 Фролов (Ковальчук) – 34:25' (5x5)   2:2 Окпосо (Хейнси, Лайлз) – 38:03' (5x5)   3:2 Горовиков (А. Радулов, Никулин) – 58:13' (5x4)

Шайба Константина Горовикова в концовке третьего периода вывела подопечных Вячеслава Быкова в финал победного турнира в Швейцарии.

2012 год. Россия — Германия — 2:0 (3-й тур группового турнира)

ЧМ-2012. Группа B. 3-й тур
08 мая 2012, вторник. 22:15 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Германия
1:0 Жердев (Медведев, Малкин) – 19:51' (5x5)   2:0 Терещенко (Широков, Жердев) – 50:35' (5x4)

Главным героем встречи стал Николай Жердев, который отметился заброшенной шайбой и ассистировал Алексею Терещенко.

2016 год. Казахстан — Россия — 4:6 (2-й тур группового турнира)

ЧМ-2016. Группа A. 2-й тур
08 мая 2016, воскресенье. 12:15 МСК
Казахстан
Окончен
4 : 6
Россия
0:1 Дадонов (Шипачёв, Белов) – 06:43' (5x5)   1:1 Бойд (Боченски, Доус) – 08:04' (5x4)   2:1 Старченко (Худяков, Рымарев) – 09:02' (5x5)   2:2 Любимов (Калинин, Плотников) – 09:21' (5x5)   2:3 Мозякин (Дадонов, Шипачёв) – 11:11' (5x3)   3:3 Рымарев (Старченко) – 19:46' (5x5)   3:4 Белов (Дацюк, Антипин) – 38:02' (5x4)   4:4 Семёнов (Бойд, Доус) – 41:00' (5x4)   4:5 Белов (Чудинов, Мозякин) – 43:57' (5x5)   4:6 Любимов (Белов, Дацюк) – 48:38' (5x5)

Подопечные Олега Знарка реабилитировались за поражение в стартовом матче с командой Чехии (0:3). Сборной России трижды пришлось отыгрываться в счёте по ходу встречи. Также стоит отметить отличную игру защитника Антона Белова, записавшего себе в актив 4 (2+2) очка.

2017 год. Германия — Россия — 3:6 (3-й тур группового турнира)

ЧМ-2017. Группа A
08 мая 2017, понедельник. 17:15 МСК
Германия
Окончен
3 : 6
Россия
0:1 Шипачёв (Дадонов, Панарин) – 01:04' (5x5)   0:2 Шипачёв (Гусев, Панарин) – 17:10' (5x4)   0:3 Плотников (Проворов, Антипин) – 18:15' (5x4)   0:4 Гусев (Панарин, Белов) – 31:10' (5x4)   0:5 Кучеров – 35:16' (5x5)   1:5 Мэйсек (Мюллер, Зайденберг) – 45:53' (5x5)   2:5 Гогулла (Эрхофф, Кагун) – 48:34' (5x4)   2:6 Кучеров (Панарин) – 51:40' (5x5)   3:6 Тиффельс (Кинк, Зайденберг) – 59:10' (5x5)

Дубли Вадима Шипачёва и Никиты Кучерова помогли команде Олега Знарка продлить победную серию на турнире до трёх матчей.

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