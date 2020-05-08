Экс-главный тренер «Лос-Анджелеса» Стивенс может возглавить «Нью-Джерси»

Менеджмент клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» продолжает поиск нового главного тренера, не дожидаясь формального окончания сезона-2019/2020. «Дьяволы» точно не попадут в плей-офф при любом рассматривающемся варианте продолжения сезона.

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, претендентом на должность главного тренера стал бывший главный тренер «Филадельфии Флайерз» и «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс. Клуб уже провёл с ним собеседование. 54-летний специалист сейчас занимает должность ассистента главного тренера «Даллас Старз»

В настоящее время обязанности главного тренера «Дэвилз» исполняет Ален Насреддин, который заступил на эту должность после увольнения Джона Хайнса.