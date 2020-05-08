Мельничук: в СКА ничего не объясняли. После обмена семь матчей я даже не переодевался

Голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Алексей Мельничук ответил на вопрос, почему после успешного выступления в сентябре практически перестал играть в КХЛ.
«Мне ничего не объясняли, просто произошёл обмен (в СКА был обменян голкипер Александр Самонов. — Прим. «Чемпионата»), после которого я игр семь даже не переодевался. Но я также продолжал тренироваться и ездить с командой. Помогло то, что ребята поддержали меня. Потом 3 ноября сыграл с рижским «Динамо» и получил травму в третьем периоде, а мне на следующий день нужно было ехать в сборную.
После этого я играл в Высшей лиге и должен был с ними на выезд уезжать, но получилось так, что я переоделся вторым вратарём на матч с ЦСКА и поехал с командой на крайний выезд перед Новым годом и сыграл две игры из трёх: с «Барысом» 6:2 выиграли и у «Сибири» — 2:0. А после Нового года был матч в Хельсинки, после я уже не играл в КХЛ», — цитирует Мельничука Sport24.
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