Мельничук: в СКА ничего не объясняли. После обмена семь матчей я даже не переодевался

Голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Алексей Мельничук ответил на вопрос, почему после успешного выступления в сентябре практически перестал играть в КХЛ.

«Мне ничего не объясняли, просто произошёл обмен (в СКА был обменян голкипер Александр Самонов. — Прим. «Чемпионата»), после которого я игр семь даже не переодевался. Но я также продолжал тренироваться и ездить с командой. Помогло то, что ребята поддержали меня. Потом 3 ноября сыграл с рижским «Динамо» и получил травму в третьем периоде, а мне на следующий день нужно было ехать в сборную.

После этого я играл в Высшей лиге и должен был с ними на выезд уезжать, но получилось так, что я переоделся вторым вратарём на матч с ЦСКА и поехал с командой на крайний выезд перед Новым годом и сыграл две игры из трёх: с «Барысом» 6:2 выиграли и у «Сибири» — 2:0. А после Нового года был матч в Хельсинки, после я уже не играл в КХЛ», — цитирует Мельничука Sport24.