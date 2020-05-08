Овечкин и Малкин с кубком, приём у Путина и парад чемпионов. Яркие фото победы на ЧМ-2012

8 мая должен был стартовать чемпионат мира по хоккею 2020 года, который был отменён из-за пандемии коронавируса. Мирового праздника хоккея, который должен был пройти в Швейцарии, в этом году не будет.



В связи с этим предлагаем вспомнить последнюю яркую победу сборной России на ЧМ-2012. Тогда в финальном матче Россия уверенно переиграла команду Словакии со счётом 6:2. Словаки вышли вперёд уже на 66-й секунде игры — цели достиг дальний бросок капитана Здено Хары, однако затем пропустили пять шайб подряд.

Дубль у сборной России оформил Александр Сёмин, ещё по шайбе забросили Алексей Терещенко, Александр Пережогин и Павел Дацюк. На 50-й минуте игры Хара сократил разницу в счёте, но вскоре Евгений Малкин забросил свою 11-ю шайбу на турнире, установив окончательный счёт — 6:2. Таким образом, сборная России выиграла все свои матчи на турнире, одержав 10 побед.

Главные фотографии с финала ЧМ-2012 по хоккею, а также чемпионского парада сборной России в центре Москвы — в нашей фотоподборке.