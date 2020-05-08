Овечкин и Малкин с кубком, приём у Путина и парад чемпионов. Яркие фото победы на ЧМ-2012

8 мая должен был стартовать чемпионат мира по хоккею 2020 года, который был отменён из-за пандемии коронавируса. Мирового праздника хоккея, который должен был пройти в Швейцарии, в этом году не будет.
В связи с этим предлагаем вспомнить последнюю яркую победу сборной России на ЧМ-2012. Тогда в финальном матче Россия уверенно переиграла команду Словакии со счётом 6:2. Словаки вышли вперёд уже на 66-й секунде игры — цели достиг дальний бросок капитана Здено Хары, однако затем пропустили пять шайб подряд.
Дубль у сборной России оформил Александр Сёмин, ещё по шайбе забросили Алексей Терещенко, Александр Пережогин и Павел Дацюк. На 50-й минуте игры Хара сократил разницу в счёте, но вскоре Евгений Малкин забросил свою 11-ю шайбу на турнире, установив окончательный счёт — 6:2. Таким образом, сборная России выиграла все свои матчи на турнире, одержав 10 побед.
Главные фотографии с финала ЧМ-2012 по хоккею, а также чемпионского парада сборной России в центре Москвы — в нашей фотоподборке.
- 8 мая 2020
-
11:30
-
07:00
- 7 мая 2020
-
19:56
-
07:00
- 6 мая 2020
-
15:15
-
09:50
-
07:00
- 5 мая 2020
-
16:20
-
07:00
- 4 мая 2020
-
18:47
- 3 мая 2020
-
23:00
-
22:06
-
20:50
- 1 мая 2020
-
13:00
- 29 апреля 2020
-
15:30
- 25 апреля 2020
-
18:42
- 20 апреля 2020
-
13:05
-
11:00
-
10:16
- 17 апреля 2020
-
19:36
- 15 апреля 2020
-
21:54
- 31 марта 2020
-
10:17
- 26 марта 2020
-
17:51
- 25 марта 2020
-
09:55
- 24 марта 2020
-
14:59
- 23 марта 2020
-
23:27
-
21:20
-
20:52
-
14:19
-
13:30
- 22 марта 2020
-
21:49
-
18:58
-
17:11
-
16:01
-
14:51