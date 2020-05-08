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Овечкин и Малкин с кубком, приём у Путина и парад чемпионов. Яркие фото победы на ЧМ-2012

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России — победитель ЧМ-2012 по хоккею
Овечкин и Малкин с кубком, приём у Путина и парад чемпионов. Яркие фото победы на ЧМ-2012
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

8 мая должен был стартовать чемпионат мира по хоккею 2020 года, который был отменён из-за пандемии коронавируса. Мирового праздника хоккея, который должен был пройти в Швейцарии, в этом году не будет.

В связи с этим предлагаем вспомнить последнюю яркую победу сборной России на ЧМ-2012. Тогда в финальном матче Россия уверенно переиграла команду Словакии со счётом 6:2. Словаки вышли вперёд уже на 66-й секунде игры — цели достиг дальний бросок капитана Здено Хары, однако затем пропустили пять шайб подряд.

ЧМ-2012. Финал
20 мая 2012, воскресенье. 21:30 МСК
Россия
Окончен
6 : 2
Словакия
0:1 Хара (Суровы) – 01:06' (5x5)   1:1 Сёмин (Овечкин, Дацюк) – 09:57' (5x5)   2:1 Пережогин (Попов) – 26:10' (5x5)   3:1 Терещенко (Широков, Жердев) – 33:31' (5x5)   4:1 Сёмин (Дацюк) – 35:22' (5x5)   5:1 Дацюк (Сёмин, Овечкин) – 43:55' (5x5)   5:2 Хара (Суровы, Шатан) – 49:37' (5x4)   6:2 Малкин (Никулин, Никитин) – 58:02' (5x5)

Дубль у сборной России оформил Александр Сёмин, ещё по шайбе забросили Алексей Терещенко, Александр Пережогин и Павел Дацюк. На 50-й минуте игры Хара сократил разницу в счёте, но вскоре Евгений Малкин забросил свою 11-ю шайбу на турнире, установив окончательный счёт — 6:2. Таким образом, сборная России выиграла все свои матчи на турнире, одержав 10 побед.

Главные фотографии с финала ЧМ-2012 по хоккею, а также чемпионского парада сборной России в центре Москвы — в нашей фотоподборке.

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