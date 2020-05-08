Басков: случай с Евенко вышел за рамки обычного порядка, они с агентом не позвонили

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков сделал резкое заявление, комментируя переход защитника Олега Евенко в «Трактор».

«Обычно, когда хоккеист нашего клуба переходит в другую команду, мы лишь желаем ему удачи. Особенно если речь идёт о белорусском игроке, ведь все мы вместе работаем на благо отечественного хоккея. А переходы между клубами – это неотъемлемый элемент спортивного процесса. Мы в «Динамо» стараемся выстраивать взаимоотношения с игроками и их агентами на партнёрской основе – честно, открыто, доверяя друг другу. Но случай с Евенко вышел за рамки обычного порядка.

Агент Олега Дмитрий Ерёмин не счёл необходимым предупредить «Динамо» о том, что ведёт переговоры о новой команде для своего клиента, хотя он знает мой телефон и в других случаях не стеснялся набирать меня в любое время суток, чтобы попросить решить любые проблемы его игроков, даже самые банальные бытовые. И я ни разу не позволял себе не ответить на его звонок, ведь мы – партнёры. Но в данном случае Ерёмин не позвонил. Как и Олег.

Совсем иначе в аналогичной ситуации повёл себя Андрей Костицын и его агенты Юрий Николаев и Александр Черных. Он заранее предупредил об интересе со стороны «Нефтехимика», спросил, могу ли я дать хотя бы устные гарантии того, что с ним будет заключен контракт в «Динамо» на следующий сезон. Поскольку сейчас бюджет нашего клуба находится в стадии формирования, его размер всё еще точно не определён, я просто не мог ничего обещать, о чем честно и сказал Андрею.

Я пожелал ему удачи в новом клубе, мы сохранили нормальные человеческие отношения. «Динамо» всегда будет благодарно Костицыну-старшему за те два сезона, которые он провел в клубе, за те шайбы, которые он забросил, и за то, что он не подвел нас в трудный момент. Сейчас у «Динамо» непростой период, который, как лакмусовая бумажка, определяет, кто чего стоит, кто является настоящим надёжным партнером и другом, а о ком так сказать нельзя», — цитирует Баскова пресс-служба минского клуба.