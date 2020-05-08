Каменский: все участники КХЛ должны принимать решения коллегиально, даже такие очевидные

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал решение КХЛ в связи с досрочным прекращением сезона-2019/2020 не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.
«Было принято совершенно логичное и неизбежное решение, одобренное всеми руководящими инстанциями КХЛ и ФХР. То, что это утвердили через месяц с лишним после завершения сезона, связано только с необходимостью проработать вопрос на полное соответствие регламенту, а также обсудить его со всеми заинтересованными сторонами.
КХЛ контактировала не только со всеми членами совета директоров лиги, но и с представителями каждого из 24 клубов, участвовавших в прошедшем сезоне. Надо было выслушать всех. Все участники должны быть на одной волне и коллегиально принимать решения, даже такие очевидные, как сейчас», – цитируют Каменского «Известия».
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