Пельтола — о КХЛ: шесть недель изнурительной работы в тренировочном лагере — это слишком

Бывший форвард «Сибири» Юкка Пельтола, который недавно подписал контракт с «Таппарой», поделился впечатлениями от игры в новосибирском клубе.



«Я приобрёл очень богатый опыт. К примеру, летом игроки не особо утруждают себя тренировками, но потом начинается тренировочный лагерь. Шесть недель изнурительной работы. Я считаю, что это даже слишком. Очень большие нагрузки.

Но в Новосибирске мне всё нравилось. Я не испытал какого-то культурного шока. Всё было хорошо. Больше всего мне понравилось работать под руководством Николая Заварухина. Считаю, что он создал отличную команду», — цитирует Пельтолу Iltalehti.

32-летний Пельтола забросил девять шайб и сделал 14 голевых передач, сыграв 53 матча в сезоне-2019/2020.