Московское «Динамо» перезаключило контракт с голкипером Бочаровым
Московское «Динамо» перезаключило контракт с голкипером Иваном Бочаровым, сообщается на официальном сайте бело-голубых. Новый контракт рассчитан на два сезона и носит односторонний характер. Прежнее соглашение с хоккеистом действовало до 30 апреля 2021 года.
Воспитанник динамовской школы последние три сезона провел в родной команде. В минувшем регулярном чемпионате Бочаров провёл рекордные для себя 49, одержав 26 побед при проценте отражённых бросков 93,5 и коэффициенте надёжности 1,98.
В первом раунде плей-офф команда Владимира Крикунова обыграла «Спартак» (4-2). Голкипер Бочаров принял участие в одном матче. В общей сложности за карьеру в клубе и КХЛ Иван сыграл 114 матчей, одержав 54 победы.
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