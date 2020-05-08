Московское «Динамо» перезаключило контракт с голкипером Бочаровым

Московское «Динамо» перезаключило контракт с голкипером Иваном Бочаровым, сообщается на официальном сайте бело-голубых. Новый контракт рассчитан на два сезона и носит односторонний характер. Прежнее соглашение с хоккеистом действовало до 30 апреля 2021 года.

Воспитанник динамовской школы последние три сезона провел в родной команде. В минувшем регулярном чемпионате Бочаров провёл рекордные для себя 49, одержав 26 побед при проценте отражённых бросков 93,5 и коэффициенте надёжности 1,98.

В первом раунде плей-офф команда Владимира Крикунова обыграла «Спартак» (4-2). Голкипер Бочаров принял участие в одном матче. В общей сложности за карьеру в клубе и КХЛ Иван сыграл 114 матчей, одержав 54 победы.