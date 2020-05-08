«Автомобилист» продлил контракт с Бухаровым и объявил о переходах Еркина и Бухрякова

«Автомобилист» на официальном сайте сообщил о трансферных новостях. С тремя игроками заключены двусторонние контракты на один год.

Продлён контракт с лучшим бомбардиром молодёжной команды Владиславом Бухаровым. Владислав выступал за “Авто” с 2016 года. За это время принял участие в 149 матчах, набрав 83 (45+38) очка. В том числе — 56 (33+23) очков в прошедшем сезоне. Серебряный призёр МХЛ 2019 года.

В систему уральского клуба вернулся центральный нападающий Денис Еркин. Форвард пришёл в команду в 2018 году, большую часть сезона выступал за “Авто”, в 78-ми матчах набрал 52 (19+23) очка и стал серебряным призёром Кубка Харламова. Всего в МХЛ Денис сыграл 198 матчей, набрав 167 (56+111) очков. Прошлый сезон Денис провел в клубе ВХЛ “Хумо” (Ташкент), в 40 матчах набрал 2 (2+0) очка, при этом оба гола забив в матчах серии плей-офф с «Торосом».

Также в екатеринбургский клуб перешёл воспитанник местного хоккея Дмитрий Бухряков. Защитник родился 11 февраля 1999 года в Екатеринбурге, воспитанник “Юности”. В прошлом году Дмитрий перебрался в Нур-Султан, где дебютировал в ВХЛ за фарм-клуб «Барыса» — местный “Номад”, в 49 матчах набрал 7 (3+4) очков.