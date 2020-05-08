Малевич – о договорняке в Беларуси: Сырей заикался о каких-то ставках, я не стал слушать

Бывший защитник «Северстали» Владимир Малевич прокомментировал информацию, что он и бывший голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов могут быть причастны к организации договорного матча в Беларуси между «Динамо-Молодечно» и «Могилёвом».
«Вчера узнал эту новость из прессы, был в шоке. С Александром Сыреем мы когда-то играли вместе, но в последнее время общение практически сошло на нет. Осенью он мне позвонил, говорил, что в «Динамо-Молодечно» не платят деньги, заикался о каких-то ставках, но я не стал слушать, мне моя репутация дороже.
Читаю прессу, где Сырей говорит, что при счёте 5:1 звонит Малевич, и после этого мы проиграли 5:6. Хотел бы я обладать такими волшебными качествами, чтобы так влиять на спортивные события. Это смешно. Со мной из правоохранительных органов или судов Минска никто не связывался. Я вообще в другой стране нахожусь», — сказал Малевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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