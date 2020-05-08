Кузнецов: могу поспорить, вы не видели мою фамилию в возможных составах на Игры

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сыграл в NHL20 c форвардом Джонатаном Юбердо из «Флориды Пантерз». Когда речь зашла о составах сборных на Олимпийские игры—2022, Кузнецов не упустил возможности пошутить, сообщается в телеграме-канале «Эпицентр» со ссылкой на прямой эфир в «Инстаграме».
«Могу поспорить, вы не видели мою фамилию в возможных составах на Игры», — посмеялся Кузнецов.
В августе 2019 года Международная федерация хоккея дисквалифицировала нападающего на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина. Подобная формулировка означает, что Кузнецов не сможет сыграть на турнирах под эгидой ИИХФ до 12 июня 2023 года. Таким образом, хоккеист пропустит Олимпиаду 2022 года в Китае.
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