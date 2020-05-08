Фазель — о введении Яшина в Зал славы ИИХФ: хотим провести реальную церемонию

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о церемонии введения новых членов в Зал славы ИИХФ, куда в этом году приняли экс-форварда сборной России Алексея Яшина.



Она должна была пройти 24 мая в Цюрихе во время ЧМ-2020, но турнир был отменён из-за пандемии коронавируса. Ежегодный конгресс этого года пройдёт 10 июня в онлайн-формате.



«Мы обсуждали этот вопрос на совете ИИХФ. Если следующий ежегодный конгресс пройдёт по плану в следующем мае в Беларуси, то мы проведём там церемонию. Но есть и другой путь: мы надеемся провести церемонию в сентябре на полугодовом конгрессе, хотя не уверены, что он состоится.



Для нас это небольшая головная боль, но мы точно проведём эту церемонию введения в Зал славы. Мы знаем эту проблему и работаем над этим, ищем место, где можно провести. Мы хотим провести реальную церемонию, она не будет виртуальной, так как люди этого заслужили», – цитирует Фазеля ТАСС.



Помимо Яшина, в Зал славы будут введены экс-капитан сборной Канады Райан Смит, бывший защитник сборной Финляндии Киммо Тимонен, а также швейцарцы Матиас Зегер и Марк Штрайт.

Яшин включён в Зал славы Международной федерации хоккея