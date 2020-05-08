Первый номер драфта НХЛ Наиль Якупов обменян из СКА в «Витязь»

СКА обменял российского нападающего Наиля Якупова в «Витязь». Эту информацию «Чемпионату» подтвердил отец хоккеиста Раил Якупов. Контракт форварда с клубом рассчитан ещё на два сезона.

В минувшем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности "+4" и 16 минутах штрафного времени. В среднем за матч Якупов проводил на льду 14 минут. В плей-офф хоккеист участия не принял.



За карьеру в КХЛ Наиль также защищал цвета «Нефтехимика», а в СКА играл с 2018 года. В общей сложности Якупов сыграл в лиге 133 матча, забросив 46 шайб и сделав 33 голевые передачи при полезности "+21" и 91 минуте штрафа.

Якупов — первый номер драфта-2012, в НХЛ он отыграл 350 матчей за «Эдмонтон Ойлерз» «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо» и набрал 136 (62+74) очков. В составе сборной России становился серебряным и бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира.