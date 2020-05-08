«Худшая новость за сегодня». Мама Красковского — о контракте сына с «Локомотивом»

Елена Красковская, мама форварда «Локомотива» Павла Красковского, прокомментировала продление его контракта с ярославским клубом в клубном «инстаграме».
Сегодня, 8 мая, стало известно, что «Локомотив» повторил предложение «Магнитки», сохранив 23-летнего игрока в команде на два сезона.
«Это худшая новость за сегодня», – написала Красковская к новости в «Инстаграме». Её комментарий лайкнули супруга хоккеиста Екатерина и сестра Марина. Через некоторое время комментарий был удалён.
Фото: Sports.ru
В минувшем сезоне 23-летний форвард провёл 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив две шайбы и сделав пять результативных передач при показателе полезности «0» и 8 минутах штрафного времени. В среднем Красковский проводил на льду чуть больше 10 минут игрового времени. В плей-офф нападающий не принял участия.
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