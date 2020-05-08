Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Худшая новость за сегодня». Мама Красковского — о контракте сына с «Локомотивом»

«Худшая новость за сегодня». Мама Красковского — о
«Худшая новость за сегодня». Мама Красковского — о контракте сына с «Локомотивом»
Хоккей / КХЛ 0

Елена Красковская, мама форварда «Локомотива» Павла Красковского, прокомментировала продление его контракта с ярославским клубом в клубном «инстаграме».

Сегодня, 8 мая, стало известно, что «Локомотив» повторил предложение «Магнитки», сохранив 23-летнего игрока в команде на два сезона.

«Это худшая новость за сегодня», – написала Красковская к новости в «Инстаграме». Её комментарий лайкнули супруга хоккеиста Екатерина и сестра Марина. Через некоторое время комментарий был удалён.

Фото: Sports.ru

В минувшем сезоне 23-летний форвард провёл 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив две шайбы и сделав пять результативных передач при показателе полезности «0» и 8 минутах штрафного времени. В среднем Красковский проводил на льду чуть больше 10 минут игрового времени. В плей-офф нападающий не принял участия.

«Локомотив» продлил контракт с Красковским, повторив предложение «Магнитки»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020