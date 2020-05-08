«Чемпионат» предлагает собрать сборную России по хоккею всех времён на чемпионатах мира
8 мая – день, когда должен был стартовать чемпионат мира по хоккею—2020. Пандемия вмешалась в эти планы, но мы не отчаиваемся и предлагаем собрать российскую сборную всех времён.
Сегодня «Чемпионат» запускает серию голосований по выбору символической сборной России всех времён на чемпионатах мира. В отборе будут участвовать только игроки, выступавшие за национальную команду с 1993 года по настоящее время. В каждом голосовании болельщики будут выбирать игроков одного амплуа. Начинаем комплектование нашей сборной с вратарей. Выбор за вами.
Принять участие в голосовании можно в официальном сообществе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».
Подробнее об отменённом турнире можно прочитать в специальном материале «Чемпионата».
Международная федерация хоккея назвала символическую сборную России всех времён
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