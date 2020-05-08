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«Чемпионат» предлагает собрать сборную России по хоккею всех времён на чемпионатах мира

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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«Чемпионат» предлагает собрать сборную России по хоккею всех времён на чемпионатах мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

8 мая – день, когда должен был стартовать чемпионат мира по хоккею—2020. Пандемия вмешалась в эти планы, но мы не отчаиваемся и предлагаем собрать российскую сборную всех времён.

Сегодня «Чемпионат» запускает серию голосований по выбору символической сборной России всех времён на чемпионатах мира. В отборе будут участвовать только игроки, выступавшие за национальную команду с 1993 года по настоящее время. В каждом голосовании болельщики будут выбирать игроков одного амплуа. Начинаем комплектование нашей сборной с вратарей. Выбор за вами.

Принять участие в голосовании можно в официальном сообществе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».

Подробнее об отменённом турнире можно прочитать в специальном материале «Чемпионата».

Международная федерация хоккея назвала символическую сборную России всех времён
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