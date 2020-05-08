Якупов: хоккеисты, словно солдаты, должны выполнять своё дело. Сейчас срочно собираю вещи

Нападающий «Витязя» Наиль Якупов прокомментировал переход в подольский клуб в результате обмена со СКА.

«Переход в «Витязь» – это для меня новый вызов. Мы, профессиональные хоккеисты, словно солдаты, должны выполнять своё дело. Но у меня всё идёт на позитиве, эмоции положительные. С удовольствием приступлю к работе.

Да, буду, конечно, скучать по ребятам из СКА, мы сдружились со многими. Сейчас срочно собираю вещи. Буду ждать с нетерпением открытия тренировочного лагеря «Витязя». Ну а сейчас буду готовиться к сезону самостоятельно», — цитирует Якупова пресс-служба подмосковного клуба.

В минувшем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности "+4" и 16 минутах штрафного времени. В среднем за матч Якупов проводил на льду 14 минут. В плей-офф хоккеист участия не принял.