Бывший защитник ЦСКА Александр Романов заключил контракт с «Монреалем»

Российский защитник Александр Романов заключил контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс», сообщается на официальном сайте канадского клуба. Соглашение с бывшим игроком ЦСКА рассчитано на три сезона.

20-летний Романов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности "+21" и 14 минутах штрафа. В плей-офф россиянин провёл четыре матча, не отметившись результативными действиями.



Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде (38-й общий выбор) на драфте-2018. Александр является в составе молодёжной сборной России бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, где он был признан лучшим защитником турнира.