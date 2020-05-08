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Дамир Шарипзянов и Сергей Толчинский стали игроками «Авангарда»

Дамир Шарипзянов и Сергей Толчинский стали игроками «Авангарда»
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» заключил контракты с защитником Дамиром Шарипзяновым (три года) и форвардом Сергеем Толчинским (два года), находившимися в статусе ограниченно свободных агентов, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне КХЛ 25-летний Толчинский выступал за ЦСКА и набрал 22 (14+8) очка в 40 матчах. 24-летний Шарипзянов набрал 26 (5+21) очков в 60 матчах при показателе полезности «+14», выступая за «Нефтехимик».

Контракты игроков с прежними клубами был рассчитан до 30 апреля 2020 года. По истечении контрактов Шарипзянов и Толчинский получили статусы ограниченно свободных агентов. «Авангард» сделал Дамиру и Сергею контрактные предложения, которые не были повторены прежними клубами.

Источник: ЦСКА получит от «Авангарда» за Толчинского около 85 млн рублей
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