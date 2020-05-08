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Рекордсмен «Магнитки» Евгений Бирюков стал игроком «Салавата Юлаева»

Рекордсмен «Магнитки» Евгений Бирюков стал игроком «Салавата Юлаева»
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» заключил однолетний контракт с защитником Евгением Бирюковым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

34-летний защитник является ветераном магнитогорского «Металлурга». Бирюков защищал цвета «Металлурга» с первого сезона КХЛ. В минувшем чемпионате Евгений сыграл 49 матчей в регулярке, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей при показателе полезности "+6" и 22 минутах штрафного времени. В плей-офф Бирюков провёл три матча. 6 мая 2020 года контракт с игроком был расторгнут.

В общей сложности за карьеру в КХЛ опытный защитник провёл за «Магнитку» 779 матчей, став в составе клуба двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014 и 2016). Бирюков был единственным игроком в истории «Магнитки», сыгравшим за клуб в 12 сезонах КХЛ.

Рекордсмен «Магнитки» Евгений Бирюков покинул клуб, с ним был расторгнут контракт
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