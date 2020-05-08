«Ак Барс» заключил однолетний контракт с нападающим Кириллом Ворониным

«Ак Барс» заключил двусторонний контракт на один сезон с нападающим Кириллом Ворониным, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Минувший сезон 26-летний форвард провёл в «Адмирале». В регулярном чемпионате Воронин сыграл 58 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отметился 10 результативными передачами при показателе полезности "-13" и 18 минутах штрафного времени.

Воронин защищал цвета приморского клуба пять сезонов (2015-2020). В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17 нападающий провёл 15 матчей в составе загребского «Медвешчака». Всего в КХЛ форвард принял участие в 238 матчах, в которых набрал 70 (27+43) очков при показателе полезности "-12" и 102 минутах штрафного времени.