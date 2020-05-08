Ансель Галимов подписал контракт с «Сочи»

Нападающий московского «Спартака» Ансель Галимов заключил однолетний односторонний контракт с ХК «Сочи», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

29-летний Галимов в ходе минувшего сезона перешёл в «Спартак» из «Северстали». За новую команду он сыграл 32 матча в регулярном чемпионате, забросил семь шайб и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «0». В пяти матчах плей-офф отметился одним голом при показателе полезности «-2».

Ранее Галимов также выступал за нижнекамский «Нефтехимик», новокузнецкий «Металлург», московское «Динамо» и омский «Авангард». Всего в Континентальной хоккейной лиге нападающий провёл 359 матчей и набрал 116 (62+54) очков при показателе полезности «+1».