Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ансель Галимов подписал контракт с «Сочи»

Ансель Галимов подписал контракт с «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Спартака» Ансель Галимов заключил однолетний односторонний контракт с ХК «Сочи», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

29-летний Галимов в ходе минувшего сезона перешёл в «Спартак» из «Северстали». За новую команду он сыграл 32 матча в регулярном чемпионате, забросил семь шайб и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «0». В пяти матчах плей-офф отметился одним голом при показателе полезности «-2».

Ранее Галимов также выступал за нижнекамский «Нефтехимик», новокузнецкий «Металлург», московское «Динамо» и омский «Авангард». Всего в Континентальной хоккейной лиге нападающий провёл 359 матчей и набрал 116 (62+54) очков при показателе полезности «+1».

Нападающий Павел Падакин подписал контракт с «Сочи»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020