Ансель Галимов подписал контракт с «Сочи»
Нападающий московского «Спартака» Ансель Галимов заключил однолетний односторонний контракт с ХК «Сочи», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
29-летний Галимов в ходе минувшего сезона перешёл в «Спартак» из «Северстали». За новую команду он сыграл 32 матча в регулярном чемпионате, забросил семь шайб и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «0». В пяти матчах плей-офф отметился одним голом при показателе полезности «-2».
Ранее Галимов также выступал за нижнекамский «Нефтехимик», новокузнецкий «Металлург», московское «Динамо» и омский «Авангард». Всего в Континентальной хоккейной лиге нападающий провёл 359 матчей и набрал 116 (62+54) очков при показателе полезности «+1».
Нападающий Павел Падакин подписал контракт с «Сочи»
Читайте также
- 8 мая 2020
-
19:15
-
18:42
-
18:35
-
18:30
-
18:00
-
17:31
-
17:13
-
16:43
-
16:25
-
16:20
-
16:05
-
16:00
-
15:50
-
15:32
-
15:31
-
15:30
-
15:15
-
15:11
-
14:45
-
14:30
-
14:17
-
14:05
-
14:00
-
13:46
-
13:41
-
13:34
-
13:10
-
13:01
-
12:35
-
12:18
-
12:11
-
12:10
-
11:55
-
11:51
-
11:45
Партнерский контент