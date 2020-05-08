Воробьёв: рассчитываем на Песонена как на лидера, который будет делать разницу

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал подписание контракта с нападающим Харри Песоненом.

«Песонен — игрок высокого класса, мы его «ведём» с октября 2019 года, имели на него виды. Мы говорили, что он нам очень интересен и мы хотели бы его видеть в составе нашего «Металлурга». Он однозначно игрок первого-второго звена, мы рассчитываем на него как на лидера, который будет и забивать, и отдавать, и делать решающую разницу в матчах», — приводит слова Воробьёва пресс-служба клуба.

Последние два сезона Песонен провёл в «Лангнау Тайгерс». В минувшем чемпионате забросил 18 шайб и сделал 24 результативные передачи в 48 матчах регулярки при показателе полезности "+14" и 44 минутах штрафного времени. Форвард выступал в Швейцарии с сезона-2014/2015.