Кожевников: у ФХР отработанная система, Ларионов готов быть главным тренером молодёжки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал информацию о том, что новым наставником молодёжной сборной России может стать Игорь Ларионов.

«Назначение Ларионова наверняка произойдёт после того, как прежний наставник молодёжки Валерий Брагин возглавит национальную команду. Как я отношусь к этим назначениям? Положительно. В ФХР есть отработанная система. Ларионов был помощником Брагина на молодёжном чемпионате мира. Сейчас ему даётся шанс самостоятельной работы. Да, у него нет опыта работы главным тренером, зато какой за его плечами игровой опыт!

Предстоящий чемпионат мира пройдёт в Канаде. Ларионов очень хорошо знает североамериканский и канадский хоккей. У него есть вся необходимая информация обо всех перспективных юниорах разных стран, а это значит, что будет возможность к каждому сопернику подготовиться отдельно, действовать по специальной тактике. У нас очень хорошая молодёжь, уверен, что, даже возглавляя главную нашу команду, Брагин всё равно будет пристально следить за молодёжью. Наиболее перспективные ребята появятся в ходе сезона и в национальной сборной», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».