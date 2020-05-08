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«Вашингтон» выставил Лайпсика на драфт отказов с целью расторжения контракта

«Вашингтон» выставил Лайпсика на драфт отказов с целью расторжения контракта
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» выставил на драфт отказов нападающего Брендана Лайпсика. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, ранее в интернет попали скриншоты, на которых запечатлены высказывания форварда «столичной» команды в частном чате. В переписке Лайпсик позволил себе критически отозваться о внешности различных женщин.

Помимо этого Брендан пренебрежительно отнёсся к своим одноклубникам, Гарнету Хэтэуэю и Нику Дауду, назвав их «неудачниками». Он также высказался и о Джейке Виртанене и его партнёрах по «Ванкувер Кэнакс»: «Без сомнения, это худшая команда в мире». В групповом чате также принял участие и игрок «Флориды Пантерз» Джек Родевальд.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 25-летний форвард в 61 матче набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности "+3" и 13 минутах штрафного времени.

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